Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,721.80
BTC/USDT
38,763.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.

Atila Altuntaş   | 27.02.2022
İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek

Stockholm

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.

Finlandiya'dan Ukrayna'ya askeri ekipman yardımı

Finlandiy'da hükümetten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırmasına karar verildiği belirtildi.

Finlandiya'nın Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman göndereceği kaydedilen açıklamada, ülkenin gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında bulunacağı da ifade edildi.

Finlandiya, 17 ve 24 Şubat'ta Ukrayna'ya toplam 14 milyon avroluk mali destek yardımında bulunmaya karar vermişti.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı almıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

AB, Ukrayna'dan 4 milyon kişinin başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ediyor

AB, Ukrayna'dan 4 milyon kişinin başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ediyor

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke: Rusya

UAEA, Ukrayna’da iki radyoaktif atık depolama tesisinin vurulduğunu duyurdu

bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkarıyor

bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkarıyor
İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek
Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi

Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi