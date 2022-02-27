İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek
İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.
Stockholm
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.
Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.
Finlandiya'dan Ukrayna'ya askeri ekipman yardımı
Finlandiy'da hükümetten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırmasına karar verildiği belirtildi.
Finlandiya'nın Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman göndereceği kaydedilen açıklamada, ülkenin gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında bulunacağı da ifade edildi.
Finlandiya, 17 ve 24 Şubat'ta Ukrayna'ya toplam 14 milyon avroluk mali destek yardımında bulunmaya karar vermişti.
Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı almıştı.
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