Dolar
14.72
Euro
16.15
Altın
1,941.59
ETH/USDT
3,480.10
BTC/USDT
46,440.00
BIST 100
2,336.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsveç üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

Atila Altuntaş   | 05.04.2022
İsveç üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Stockholm

Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, kendisine üç diplomatın sınır dışı edilme kararını ilettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirten Linde, İsveç ve Avrupa Birliği olarak bunu sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli 15 diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi Rus elçilik görevlilerini benzeri gerekçelerle sınır dışı etme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

Benzer haberler

BM: Ukrayna'da en az 1480 sivil öldü, 4 milyon 244 bin 595 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1480 sivil öldü, 4 milyon 244 bin 595 kişi komşu ülkelere geçti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü

İsveç üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Kremlin: Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi

Kremlin: Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi
Zelenskiy: Buça'da yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır

Zelenskiy: Buça'da yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi