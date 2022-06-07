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İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi Mecliste kabul edilmedi.

Atila Altuntaş   | 07.06.2022
İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Parlamentoda, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

İsveç Demokratlar Partisine, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Partinin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı.

Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu.

Daha önce hükümetin kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.

Örgüt emir verdi, Kakabaveh oyunu kullandı

Expressen gazetesinin iddiasına göre, Suriye'nin kuzeyinde etkili örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine Meclise girerek oy kullandı.

Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Mecliste yaptığı konuşmada, Kakabaveh'in, gensoru önergesi için 3 kez karar değiştirdiğini en son Kuzey Suriye'den gelen emirle bugün Johansson'a destek vererek gensoru aleyhinde oy kullandığını söyledi.

Busch, NATO görüşmeleri için Kakabaveh'le iş birliğinin kesilmesini istedi.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te Kasım 2021'de, Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Johansson hakkındaki gensoru önergesi

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önerisi vermişti.

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