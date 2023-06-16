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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, terör örgütü PKK'yı kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi.

Esra Taşkın, Ümit Dönmez  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, terör örgütü PKK'yı kınadı

Paris

Fransa'yı ziyaret eden Billström, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Billström, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusundan bu yana geçen sürece değinerek, Üçlü Muhtıra'da terörle mücadele konusunun önemli yeri olduğunu ve yakın zamanda da bu konuya ilişkin ülkesinde yeni bir yasanın yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Böylelikle muhtıradaki taahhütlerinin son kısmını da yerine getirdiklerini savunan Billström, "İsveç, PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yle hedefimiz aynı; terörle mücadele etmek"

AA muhabirinin, "Hükümetiniz silahlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede somut olarak hangi noktada?" sorusuna Billström, Üçlü Muhtıra kapsamında tüm taahhütlerini yerine getirdiklerini, İsveç ve Türk polisi arasındaki işbirliğinin ciddi şekilde geliştiğini iddia etti.

Billström, "Türkiye ile hedefimiz aynı; terörle mücadele etmek. Ve bunu muhtıra kapsamında el ele ve yapıcı şekilde yapıyoruz. İsveç'in PKK konusundaki duruşu çok net. Bu nedenle NATO üyesi olmak için muhtırada yazılan ve karar verilen her şeyi yerine getirmek istedik." diye konuştu.

İsveç'teki yeni yasanın, ülkesiyle, Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) üyeleri arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğini kolaylaştıracağına işaret eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savundu.

Üçlü Muhtıra kapsamında Türkiye'yle yapıcı toplantılar yaptıklarının altını çizen Billström, "İsveç'in terörle mücadele etmek istediğini vurguladık. Türkiye'yle tamamen mutabıkız ve bu özelikle de PKK için geçerli." ifadesini kullandı.

Billström, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde NATO üyesi olmak istediklerini söyleyerek, bunun artık Türkiye'nin elinde olduğunu kaydetti.

Colonna'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Colonna ise Billström'le ikili görüşmede Fransa ve İsveç arasındaki işbirliğini ve İsveç'in NATO'ya katılımını ele aldıklarını belirtti.

Fransız bakan, ülkesinin İsveç'in Vilnius'taki zirveye, NATO üyesi olarak katılmasını istediğini dile getirerek, bu ülkenin NATO'ya katılımının Atlantik İttifakı'nın güvenliğini ve istikrarını güçlendireceği değerlendirmesini yaptı.

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