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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsveç Başbakanı Andersson, Zelenskiy'nin AB liderlerine veda ettiğini açıkladı

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda ettiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 25.02.2022
İsveç Başbakanı Andersson, Zelenskiy'nin AB liderlerine veda ettiğini açıkladı

Ankara

Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

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