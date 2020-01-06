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Dünya

İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun akıntıdan etkilenen Rus Donanmasına ait füze gemisi "Mareşal Ustinov", Moda açıklarına demir attı.

Çiğdem Münibe Alyanak,Metin Tokgöz   | 06.01.2020
İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı 186 metre uzunluğundaki füze gemisi "Mareşal Ustinov", yapılan planlamaya göre Marmara Denizi'nden giriş yaptıktan sonra demir atmak üzere Sarayburnu'na gitti. 

"Mareşal Ustinov", İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı nedeniyle yanaşma manevrası tehlikeli görüldüğü için Moda açıklarındaki demir mevkisine alındı.

Rus savaş gemisine, Moda açıklarına seyri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör eşlik etti.

"Mareşal Ustinov" seyrini tamamladıktan sonra Moda açıklarında demirledi.


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