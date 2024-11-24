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Dünya

İsrailli yetkili: Hayfa'da ekonomik durum "zor" ve mağazalar kapalı

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, Hizbullah füzeleri nedeniyle dükkanların kapatılmasının ardından kentin ekonomik açıdan oldukça zor durumda olduğunu belirtti.

Khaled Yousef, Mehmet Nuri Uçar  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
İsrailli yetkili: Hayfa'da ekonomik durum "zor" ve mağazalar kapalı

Hayfa

İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan Yahav, İsrail Parlamentosu üyelerine kentte yaşanan zor ekonomik durumu anlatmak için yarın Knesset'e gideceğini ifade etti.

Yahav, "Knesset Finans Komitesi ve İsrail orada (Hayfa) ne kadar korkunç ve tehlikeli olayların yaşandığını anlamıyor veya bilmiyor. Hayfa hedef alınıyor, ekonomi çöküyor ve mağazalar kapatıldıktan sonra kent ekonomik olarak durgunlaşıyor." sözlerine yer verdi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sık sık roketler fırlatılıyor. Atılan roketlerin bir kısmı İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edilirken, bir kısmı Hayfa'da farklı noktalara düşüyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.


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