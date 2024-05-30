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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli emekli general Brik: İsrail ordusunun Refah'a girmesi trajik bir hataydı

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine girmesini "trajik bir hata" olarak nitelendirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrailli emekli general Brik: İsrail ordusunun Refah'a girmesi trajik bir hataydı

KUDÜS

Emekli Tümgeneral Brik, İsrail'deki yerel basına verdiği demecinde, İsrail'in bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi ve saldırıların son tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 6 kez görüştüğünü belirten Brik, bunların 4'ünde İsrail ordusunun Refah'a girmesine izin verilmemesinin nedenlerini açıkladığını kaydetti.

"Refah'a girmek bize hiçbir fayda sağlamadı. Tam tersine Refah'a girmek trajik bir hataydı." diyen Brik, "İsrail hükümetinin mevcut anlayışla devam etmesi durumunda İsrailli esirlerin sonsuza kadar Gazze'de kalacağını" ifade etti.

Brik, İsrail'in Maariv gazetesi için salı günü kaleme aldığı yazıda ise, “Açık ve kesin bir gerçek var ve ben bu gerçekleri bilerek imzalıyorum: İsrail ordusunun Hamas'ı yenemeyeceği açık bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Yitzhak Brik, yazısında şunları yazdı:

"Ordumuz küçük ve yıpranmış ve fazla askerimiz yok. Her gün savaş devam ediyor, durumumuz daha da kötüleşiyor. Devletin çöküşü sadece bir zaman meselesidir. Kapsamlı bir bölgesel savaş çıktığında onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gözümüzün önünden film gibi geçen süreçte ülkeyi kaybetmektense bu grubu iktidardan hemen uzaklaştırmak daha iyidir."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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