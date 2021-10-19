Dolar
9.32
Euro
10.86
Altın
1,776.47
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,430.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

Mustafa Deveci   | 19.10.2021
İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

Kudüs

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı

Benzer haberler

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor

Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi

İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı

İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı
İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı