Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.57
BIST 100
91,540.81
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter'daki canlı yayın hesabından vatandaşlara hitap ediyor Dakka'da bir binada yangın çıktı
logo
Dünya

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı." dedi.

Mustafa Deveci   | 28.03.2019
İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

Kudüs

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.

Yerel bir radyoya konuşan Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı." diyerek Halep'teki saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğrulamış oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik hava bombardımanından birkaç gün sonra yaptığı açıklamada saldırısının arkasında ülkesinin olduğunu ifade etmişti

Uzmanlar, Netanyahu ve bakanlarının Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

Ürdün Esed rejimi ile ilişkilere temkinli yaklaşıyor

Ürdün Esed rejimi ile ilişkilere temkinli yaklaşıyor

Filistinli Şeyma'nın düğünü İsrail'e 'hayallerimizi yıkamazsın' mesajı olacak

'Golan Tepeleri kararı Trump ve Netanyahu'yu kurtarmak için alındı'

Trump İsrail seçimlerine müdahale mi ediyor?

Trump İsrail seçimlerine müdahale mi ediyor?
'Siber saldırı borsası bile var'

'Siber saldırı borsası bile var'
İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı