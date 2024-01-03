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İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli analist Brizon: Sahi neden yerleşimciler İsrail’den sınır dışı edilmiyor?

İsrailli analist Michael Brizon, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesi yönündeki çağrılar hakkında, "Yahudi yerleşimcilerin neden İsrail'den sınır dışı edilmediğinin" sorgulanmasını teklif etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
İsrailli analist Brizon: Sahi neden yerleşimciler İsrail’den sınır dışı edilmiyor? Fotoğaraf: Mohammad Hamad/AA

Kudüs

Haaretz gazetesinde "Sahi neden yerleşimciler İsrail’den sınır dışı edilmiyor?" başlıklı bir makale kaleme alan Brizon, sınır dışı etme söylemlerinin geri döndüğüne ve bunu destekleyenlerin sayısının her geçen dakika arttığına işaret etti.

Brizon, son günlerde kamuoyunda artan sınır dışı etme söylemlerine dair, konuyu İsrail'in geleceğine dair daha çağdaş bir vizyon, açık fikirli ve yenilikçi bir yaklaşımla tartışmanın zamanının geldiğini ifade ederek, "Nedense bu kavramı dillendirenlerin büyük bir kısmı tek bir tarafın sınır dışı edilmesinde ısrar ediyor; Arapları evlerinden edip cehenneme gönderen tehcirden" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlileri sınır dışı etme fikrinin doğuracağı sorunlara işaret eden Brizon, orantısız güç kullanımını da zorunlu kılan bu fikrin uygulanması sonucu gelecekte açılacak davalar, uluslararası kınamalar ve bürokratik sıkıntılar hakkında uyarıda bulundu.

İsrailli analist, "Biraz yaratıcılıkla, kimsenin evini terk etmesine, yerinden edilmesine, eşyalarını taşımasına gerek olmayacak çözümlerin de bulunabileceğini" ifade etti.

Bahsettiği çözümün günler, saatler hatta dakikalar içinde bulunabileceğini ve oldukça kolay olduğunu ifade eden Brizon, "Zeki bir okuyucu, çözümden kastın ne olduğunu hemen anlayacaktır; elbette (Yahudi) yerleşimciler." ifadesini kullandı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrail'in verilerine göre, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 700 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci bulunuyor.

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