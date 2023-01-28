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Dünya

İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da "Cenin" protestosu

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki tarihi Filistin semti Yafa'da, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 Filistinlinin öldürülmesi protesto edildi.

Enes Canlı   | 28.01.2023
İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da "Cenin" protestosu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Tel Aviv

Yafa'daki Gazazve Parkı'nda toplanan onlarca İsrailli ve Filistinli aktivist, "İşgale artık son", "Cenin sesleniyor, Yafa karşılık veriyor", "Demokrasi yok, apartheid var" yazılı pankartlar ve afişler taşıdı.

Göstericiler, bir süre sonra Filistin bayrakları çıkardı ve çevredekilere dağıttı. Yoldan arabayla geçenler de kornalarını çalarak göstericilere destek verdi.

İsrail polisi, çevrede güvenlik önlemi alırken göstericilere müdahale etmekten kaçındı.

İsrailli gençten tepki

Gösteriye katılan İsrailli Sam Stein (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, hiçbir zaman demokrasi olmadı. Milyonlarca insan ordunun işgali altında, farklı bir hukuk sistemi, oy verme hakkı dahil birçok haktan yoksun, korkunç baskı altında yaşarken demokrasiden bahsedemezsiniz." dedi.

Aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin bayrağının yasaklanmasına ilişkin girişimlerine değinen Stein, yeni hükümetin, Filistinlilerin haklarından konuşulmasından korktuğunu ve Filistin bayrağının da bunu gündeme getirmesinden endişelenmeleri dolayısıyla yasaklanmaya çalışıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasadışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü.

Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

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