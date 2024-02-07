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Dünya

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

İdlib

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, yerel saatle 00.30'da Humus'un merkezi ve kırsaldaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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