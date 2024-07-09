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Dünya

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'nin batısında yer alan Tartus iline hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Ömer Koparan  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00'de Akdeniz'den Tartus'a bağlı Banyas ilçesinin batısındaki bir noktayı hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, "saldırıda maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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