Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,543.40
BTC/USDT
65,830.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

Tel Abyad

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddialarına yalanlama
Tahran Yunus Emre Enstitüsü, öğrencilerine Türk restoranında iftar verdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Düzenlemeler yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doğru adımları atarsak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini görmek nasip olacaktır
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu

Benzer haberler

İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, öğrencilerine Türk restoranında iftar verdi

Suriye'deki iç savaşta 13 yıl geride kaldı

G7 liderleri İran'ı Rusya'ya malzeme desteği sağlamaması konusunda uyardı

G7 liderleri İran'ı Rusya'ya malzeme desteği sağlamaması konusunda uyardı
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet