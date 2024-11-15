İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.
İdlib
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail uçaklarının dün de Mezze Mahallesi'nde 2 binaya hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.