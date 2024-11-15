Dolar
34.42
Euro
36.32
Altın
2,563.21
ETH/USDT
3,028.50
BTC/USDT
89,420.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye'den yayındayız
logo
Dünya

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İdlib

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail uçaklarının dün de Mezze Mahallesi'nde 2 binaya hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi
Şırnak'ta "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı

Benzer haberler

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 7 hava saldırısı düzenledi

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 7 hava saldırısı düzenledi

AB, İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini şiddetle kınadı

Hamas: Washington'un Gazze'deki soykırımı inkar etmesi işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Sivil savunma ekipleri, 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteremiyor

Sivil savunma ekipleri, 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteremiyor
İsrail'in 406 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 764'e yükseldi

İsrail'in 406 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 764'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet