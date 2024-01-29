İsrail'in Şam'a bir hava saldırısı daha düzenlediği iddia edildi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
İdlib
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şam’da İran İslami Cumhuriyeti'nin hiçbir danışma merkezi hedef alınmadı. Herhangi İran vatandaşı şehit edilmedi. Siyonistlerin kör saldırıları direniş ekseninin kararlılığını bozmuyor." ifadesini kullandı.
Rejimin haber ajansı SANA ise saldırıda, İranlı askeri danışmanlarının öldüğü haberini bir süre sonra siteden kaldırdı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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