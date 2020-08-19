Euro
8.81
Dolar
7.38
BIST 100
1,092.46
Altın
2,006.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait uçakların Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını açıkladı.

Gülşen Topçu   | 19.08.2020
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail ordusu, Gazze'de bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait uçakların Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını, bunlar arasında Hamas'a ait askeri bir kompleksin yer aldığını ifade etti.

Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı düzenlendiğini aktardı.

Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu belirtilirken, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, çoğunlukla bu saldırılara gerekçe olarak, "Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesini" gösteriyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yenilen virüs olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Irak'ta son 24 saatte 4 bin 576 kişide Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 232 bin 913'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir

Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir
Mısır İhvanı: BAE-İsrail anlaşması Filistin davasına ihanettir

Mısır İhvanı: BAE-İsrail anlaşması Filistin davasına ihanettir
Mossad Başkanı Cohen BAE’de

Mossad Başkanı Cohen BAE’de