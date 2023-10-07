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Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi öldü Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıGazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin yaşamını yitirdiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail savaş uçakları, basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

Olyada çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

15 dairelik bina da bombalandı

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çok katlı binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü.

İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı.

Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı “Aksa Tufanı operasyonunu” başlattı Filistinli foto muhabiri öldürüldü

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) yapılan açıklamada, 2 Filistinli foto muhabirinin Gazze yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu suçlar kınanırken, taraflara muhabirleri koruma çağrısı yapıldı.

Öldürülen muhabirlerin Ain Media için çalışan İbrahim Lafi ile Ain Rabi'a için çalışan Mohammad al-Salihi olduğu aktarıldı.

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