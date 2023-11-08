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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekmek için Norveç'te kefenli eylem yapıldı

Norveç'te onlarca aktivist, İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesini, merkez tren istasyonunda kefen giyerek protesto etti.

Şeyma Uzundere  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekmek için Norveç'te kefenli eylem yapıldı

Ankara

Tüm dünyada İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik protestolar sürerken, Norveç'te farklı kesimlerden 100'e yakın aktivist başkent Oslo'daki Merkez Tren Garı'nda, Gazze'de katledilen sivilleri temsilen kefenlere sarılarak eylem yaptı.

"Gazze yaşasın! Şimdi ateşkes!" yazılı pankartlara da yer veren eylemciler, derhal ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in soykırım yapmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Bu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında da yoğun şekilde paylaşıldı.

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