İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar Madrid'de anıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki ünlü Retiro Park'ın giriş kapısında, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukları anmak için eylem yapıldı.
Madrid
Filistin'e destek veren Madrid'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla Retiro Park'ın önünde "Ölümlerine izin vermeyelim. Gazze'de çocuk katliamını kınayın" başlığıyla eylem gerçekleştirildi.
Filistin bayraklarının açıldığı eylemde İspanyollar, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini tek tek okuyarak, yere çocuk kıyafetleri bıraktı.
Eyleme katılan İspanyollardan Santiago Gonzalez, AA muhabirine, "Gazze'de öldürülen Filistinliler karşısında kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. İspanya, diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla şey yaptı. Filistin devletini tanıdı ama yeterli değil. Bu katliamı durdurmak gerek. Bizim istediğimiz, bu hükümetin ve Avrupa Birliği'nin daha fazla şey yapması. Ateşkes ilan edilmeli, insani yardımlar ulaştırılmalı ve Filistin halkı bir geleceğe sahip olmalı." dedi.
Diğer bir İspanyol vatandaşı Mercedes Alba da "Gazze'de gerçekten inanılmaz şeyler görüyoruz ve biz de çok etkileniyoruz. Yaşananlar bir soykırımdır ve masum çocukları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz." şeklinde konuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.