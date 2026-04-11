İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Hosni Nedim, Ali Semerci
11 Nisan 2026•Güncelleme: 11 Nisan 2026
Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.
İsrail ordusunun kamptaki bir polis merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasına düzenlediği hava saldırısında da bir Filistinli yaşamını yitirdi.