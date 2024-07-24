İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 292. gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırılarında, hedef aldığı bir evde en az 5 sivil öldü.
Gazze/Ramallah
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.
İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan bazı sivillerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi üzerinde uçuşları artırdığı ve bazı noktaları bombaladığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc Mülteci Kampı'nın da hava saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail topçu birliklerinin de hem Bureyc Mülteci Kampı'nı hem de Nusayrat Mülteci Kampı'nı gece boyunca hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine bağlı el-Karara beldesinde evleri ve binaları havaya uçurduğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, Han Yunus'un birçok bölge ve beldesinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.
İsrail askerlerinin Han Yunus'ta insani yardım yüklü bir tıra tanklardan ateş açtığı belirtilen haberde, saldırıda tır şoförünün yaralandığı bildirildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine de saldırılar düzenlediği aktarıldı.
Gazze'de can kaybı 39 bin 145'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 145'e, yaralananların sayısının da 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 142 çocuk hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 142 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 142'sinin çocuk olduğu ifade edildi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüştü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.