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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Cenevre'de protesto edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları protesto edildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Cenevre'de protesto edildi

Cenevre

Cenevre'nin merkezindeki Cornavin Tren Garı'nda toplanan 100'ü aşkın kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Garda oturma eylemi gerçekleştiren eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülenlerin sayısının 40 bini aşmasına ve özellikle bebeklerin öldürülmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarını "soykırım" olarak niteleyen göstericiler, çocuk ölümlerinin durmasını taleplerini içeren pankartlar açtı.

Sık sık Filistin lehine slogan atan göstericiler, yerlere ölen bebekleri simgelemek için çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar koydu.

Yaklaşık bir saat süren eylem, olaysız sona erdi.

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