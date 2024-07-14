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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, takımın Slovenya’nın Maribor kentindeki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale sırasında bazı kişiler dumandan etkilendi. -VTR-
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in "El-Mevasi katliamı" nedeniyle Batı Şeria'da genel greve gidildi

Grev dolayısıyla Batı Şeria'nın Beytüllahim, Tulkerim, Cenin ve Kalkilya kentlerinde sağlık merkezleri hariç kamu ve özel sektördeki tüm işyerleri kapatıldı.

Awad Rjoob, Mehmet Nuri Uçar  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
İsrail'in "El-Mevasi katliamı" nedeniyle Batı Şeria'da genel greve gidildi

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinde 90 kişinin ölümüne yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarına tepki olarak genel greve gidildi.

Grev dolayısıyla Batı Şeria'nın Beytüllahim, Tulkerim, Cenin ve Kalkilya kentlerinde sağlık merkezleri hariç kamu ve özel sektördeki tüm işyerleri kapatıldı.

Şehir içi ulaşımın durduğu ve sokakların boş kaldığı kentlerde herhangi bir ticari hareketlilik de yaşanmıyor.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar dün yaptığı açıklamada İsrail'in El-Mevasi katliamına tepki olarak 14 Temmuz Pazar günü için Batı Şeria'da genel grev ilan etmişti.

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