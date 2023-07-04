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Dünya

İsrail'in Cenin saldırıları, Gazze sınırında protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin bölgesine yönelik saldırılarını protesto eden Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Mohammed Majed, Çağrı Koşak  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
İsrail'in Cenin saldırıları, Gazze sınırında protesto edildi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında sosyal medya çağrısıyla bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları dalgalandıran gençler, İsrail'in Cenin'deki baskın ve saldırılarına lastik yakarak tepki gösterdi.

İsrail güçleri ise sınır yakınlarındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, göstericileri dağıtmaya çalıştı.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde 2 gündür düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

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