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Dünya

İsrail'e 2022'de 95 ülkeden 70 bin Yahudi göç etti

İsrail'e göç eden Yahudi sayısı 2022'de son 23 yılın en yüksek rakamına ulaşırken en çok Yahudi göçü Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleşti.

Muhammed Semiz   | 24.12.2022
İsrail'e 2022'de 95 ülkeden 70 bin Yahudi göç etti

Kudüs

İsrail'e sene başından 1 Aralık'a kadar 95 ülkeden 70 bin Yahudi'nin göç ettiği (Aliya), bu rakamın son 23 yılın en yükseği olduğu belirtildi.

Yahudi diasporasının çıkarları için çalışan Yahudi Ajansından yapılan açıklamada, 2022 yılında İsrail'e göç eden Yahudi sayısının bir önceki yılın 2,5 katına yaklaştığı kaydedildi.

İsrail'e Yahudi göçünün 95 farklı ülkeden olduğu ifade edilen açıklamada, en fazla göçün 37 bin 363 kişi ile Rusya'dan gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'e en fazla Yahudi göçü veren ikinci ülkenin 14 bin 680 kişiyle Ukrayna olduğu, ABD, Fransa, Beyaz Rusya, Etiyopya, Arjantin, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'nın sırasıyla en çok Yahudi göçü veren diğer ülkeler olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e göç eden Yahudilerin yüzde 27'sinin 18-35, yüzde 24'ünün 0-17, yüzde 22'sinin 36-50, yüzde 14'ünün 51-64 yaş aralığında, yüzde 13'ünün de 65 yaş üstü olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Aliya politikası

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.​​​​​​​

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukraynalı Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

İsrail hükümetinin "Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı" ile Yahudi Ajansı, savaş nedeniyle Ukraynalı Yahudilerin ülkeyi daha hızlı terk etmeleri için "Aliya" uygulamalarına hız vermişti.

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