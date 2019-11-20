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Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

Esat Fırat   | 20.11.2019
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.

İsrail'e ait savaş uçakları püskürtüldü

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve "yoğun" saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak "düşman" saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik yapılan bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

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