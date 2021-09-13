Dolar
8.43
Euro
9.96
Altın
1,791.61
ETH/USDT
3,281.00
BTC/USDT
45,059.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret

İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu   | 13.09.2021
İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret

İstanbul

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Orta Doğu barış sürecini yeniden canlandırmak için İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleşen Sisi-Bennett görüşmesine ait fotoğraflar Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'den Mısır'a yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez başbakan düzeyinde gerçekleşen ziyarette, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sahada yaşanan gelişmelerin ele alınacağı ifade edilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise ismini vermediği kaynaklardan aktardığı haberde, ikilinin Gazze'de kalıcı ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsrailli dört esir konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Söz konusu ziyaret İsrail Başbakanı Bennett'in haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, 18 Ağustos'ta Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya gelmiş ve onu Mısır'a davet etmişti.

Mısır; İsrail ile Filistinliler arasında Gazze'de kalıcı ateşkese varılması için ara buluculuk yapıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

İsrail'den Mısır'a başbakan düzeyinde son ziyaret 2011 yılında gerçekleşmiş ve dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yine Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı
İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor

İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor

İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret

İsrail'de başka hapishaneye nakledilen Filistinli tutuklular darbedildi

ısır'da şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa idam cezası verildi

ısır'da şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa idam cezası verildi
İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı dava 3 ay aradan sonra yeniden başladı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı dava 3 ay aradan sonra yeniden başladı