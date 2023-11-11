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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'den Lübnan halkına tehdit mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." dedi.

Mustafa Deveci  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
İsrail'den Lübnan halkına tehdit mesajı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildiklerini belirterek "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." dedi.

Gallant, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." diye konuştu.

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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