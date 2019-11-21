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Dünya

İsrail'den İran'daki gösterilere destek

İsrail, İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan gösterileri desteklediğini duyurdu.

Esat Fırat   | 21.11.2019
İsrail'den İran'daki gösterilere destek

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın "Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı göstericilere destek veriyor." şeklindeki haberine tepki gösterdi.

Katz, İranlı göstericilere hitaben, "Gerçekten yanınızda duruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini belirtmişti.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı. Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucu 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da 1000'i aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

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