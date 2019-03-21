İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı: 7 yaralı
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu topçu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.