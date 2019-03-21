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Dünya

İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı: 7 yaralı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

Hamdi Yıldız   | 21.03.2019
İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı: 7 yaralı

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu topçu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.

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