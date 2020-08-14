Euro
8.69
Dolar
7.35
BIST 100
1,100.26
Altın
1,951.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 14.08.2020
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel, gözetleme noktaları ile hava savunma sistemine bağlı bir noktanın vurulduğu belirtildi.

Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün ve önceki gün de Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurduğunu duyurmuştu.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Trump, İsrail'in ilhak planını ertelemesini 'büyük bir olay' olarak nitelendirdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti
Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti

Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti
İsrail-BAE anlaşması için resmi imza töreni Beyaz Saray'da yapılacak

İsrail-BAE anlaşması için resmi imza töreni Beyaz Saray'da yapılacak