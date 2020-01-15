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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

Halime Afra Aksoy   | 15.01.2020
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede vatandaşlara ait yapılarda hasar meydana geldi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği kaydedildi.

Gazze'den atıldığı ifade edilen roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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