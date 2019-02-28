İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.