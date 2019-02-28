İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.