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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

Gülşen Topçu  | 28.02.2019
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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