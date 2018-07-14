İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 12 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

GAZZE

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 12 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra çocuklardan ikisinin de hayati tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

Muhabir: Said İbicioğlu