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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

Yaser Albanna,Gülşen Topçu   | 15.03.2019
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e dün gece atılan iki roketin ardından İsrail uçakları Gazze'de farklı noktaları havadan bombaladı. Bombalanan noktalar arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı deniz polisine ait noktalar olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda olası can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda İsrail ordusu, Gazze'de terörist hedeflere saldırıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.

Yerel basın söz konusu roketlerden birinin İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş araziye düştüğünü yazmıştı.

İsrail Radyosuna konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, Gazze'den atılan roketlerden Hamas'ı, İsrail basını ise İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu. Söz konusu iki hareket yaptıkları açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın takip edildiği, ulusal uzlaşıya aykırı hareket edenlerle ilgili harekete geçileceği ifade edilmişti.

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