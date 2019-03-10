İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Gazze
İsrail hava saldırısı, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanını hedef aldı.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze'de Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Hamas'a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.
Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.
İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.
İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Ağvar bölgesinde "İsrail polisini araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ağvar bölgesindeki Eriha kenti yakınlarında İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli Selame Keabine'nin öldüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, olayın Ağvar bölgesindeki Zubeydat beldesinde meydana geldiğini, İsrail askerlerinin Filistinlilerin olay yerine ulaşımını engellediğini aktardı.
Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Ağvar'daki 90. Cadde'de "şüpheli araç" bulunduğuna ilişkin bilgi alındığı ve araçta inceleme yapılırken hızla gelen başka bir araçtaki sürücünün "Dur" ihtarına uymaması ve polisi ezme girişiminde bulunması üzerine ateş açıldığı ileri sürüldü.
Araçtaki iki kişinin kaçtığı, başında maske bulunan sürücünün ise öldüğü belirtilen açıklamada, araçta çalıntı eşya ve saldırılarda kullanılan aletlerin bulunduğu iddia edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.