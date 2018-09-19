İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale: 5 yaralı İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı. anasayfa > dünya 19.09.2018

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İsrail askerlerinin, Gazze'nin Deyr el-Belh kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinlilere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine yaralanan bir Filistinli, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Fotoğraf: AA/Mustafa Hassona