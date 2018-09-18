İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

KUDÜS

İsrail'e ait bir hava aracının, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı ve "şüpheli bir cismi sınıra yakın bir yere yerleştirmesinin" ardından bölgenin, İsrail'e ait bir hava aracıyla vurulduğu belirtildi.

Saldırının ne tür bir hava aracıyla yapıldığı ve saldırıda kayıp olup olmadığına ilişkin herhangi bilgi verilmedi.

Saldırıya ilişkin Filistin makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"Açık hava hapishanesi" olarak nitelenen Gazze Şeridi, sık sık İsrail'in hava saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Muhabir: Mustafa Deveci