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Dünya

İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıt"lardan 2 Filistinli kadına 6 ay süreyle Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı  | 27.02.2019
İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı

Kudüs

Filistinli Kuran-ı Kerim hocası Hatice Huveys, sosyal medya paylaşımında, İsrail polisi tarafından karakola çağrıldığını ve 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararının kendisine iletildiğini belirtti. 

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada da murabıtlardan Henadi el-Helvani hakkında da benzer karar çıktığı ifade edildi.

İsrail makamlarından söz konusu yasakların sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Hatice Huveys daha önce radikal Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınlarına tepki gösterdiği için birkaç kez İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

Gönüllü Filistinliler olarak bilinen murabıtlar, bir yandan Harem-i Şerif'te oluşturulan ders halkalarında dini ilimler öğrenirken, diğer yandan Yahudilerin baskınlarına karşı burada nöbet tutarak, baskınlara tepki gösteriyor.

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