Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

Mustafa Deveci   | 29.08.2020
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, sık sık "Yalancı Netanyahu evine dön" sloganı attı.

Netanyahu maskesi takan bir göstericinin mahkum kıyafeti giymesi ve ellerinin kelepçeli olması dikkati çekti.

İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının da açıldığı gösteriye yaklaşık 200 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin destek verdiği görüldü.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

Batı Kudüs'te geçen hafta düzenlenen gösteride polis 30 protestocuyu gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 vakaları artıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı

Benzer haberler

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

Filistinlilerin kanayan yarası: Şehit cenazeleri ve kayıplar

BAE petrolü İsrail için stratejik bir alternatif olabilir

BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı
Filistinliler Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi

Filistinliler Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi
İsrail hava yolları BAE'ye ilk uçuşunu pazartesi yapacak

İsrail hava yolları BAE'ye ilk uçuşunu pazartesi yapacak