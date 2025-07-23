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Dünya

İsrail'de orduya katılmayı reddeden Haredilerin tutuklanması protesto edildi

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), orduya katılmayı reddeden ve zorunlu askerlikten muaf tutulmayı talep eden mensuplarının tutuklanmasını protesto etti.

Faruk Hanedar  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
İsrail'de orduya katılmayı reddeden Haredilerin tutuklanması protesto edildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Dün zorunlu askerlikten muaf tutulmalarını öngören yasanın İsrail Meclisinde bir türlü yasalaşmamasını protesto eden Haredilerden 3'ünün asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanması üzerine Ultra-Ortodoks Yahudiler, 4 kentte gösteri çağrısı yaptı.

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İsrail ordusunda görev yapmak istemeyen ve mensuplarının tutuklanmasını protesto eden Harediler, Askalan, Bnei Brak, Beyt Şemeş ve Batı Kudüs'te gösteriler düzenledi.

Batı Kudüs'teki gösteri, kentin en işlek caddelerinden birinde düzenlenirken Harediler, araçların önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Harediler, uzun süredir düzenledikleri her gösteride olduğu gibi "Orduya hizmet etmektense ölürüz" sloganı attı.

Araçların önüne oturarak geçişlerini engelleyen Haredilere bazı sürücülerin tepki göstermesi ve müdahale etmesi nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi.

Saatlerce süren gösteri nedeniyle Batı Kudüs'te trafik felç oldu.

Daha önce düzenlenen gösterilerde sert müdahalede bulunan İsrail polisinin ise protestoculara müdahale etmemesi dikkati çekti.

Polis yaptığı açıklamada, gösterinin yasa dışı olduğunu ilan ettiklerini ancak protestocuların şiddetle karşılık vererek kendilerine şişe fırlattıklarını belirtti.

İsrail'de uzun süredir tartışılan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın hazırlanmaması Ultra-Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri hükümetten çekildiklerini açıklamış ve hükümet 120 sandalyeli mecliste 50 milletvekiliyle azınlık hükümetine dönüşmüştü.

İsrail Meclisinin 27 Temmuz'da tatile girecek olması ve fesih oylamasının geçen ay yapılmasından dolayı 6 ay boyunca Meclise getirilemeyecek olması nedeniyle hükümetin en erken Meclisin açılacağı ekim ayına kadar düşme tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

Netanyahu'nun Meclisin tatilde olduğu sürede koalisyon hükümetini kurtarmak için adımlar atmasının beklendiği aktarılmıştı.

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