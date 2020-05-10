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Dünya

İsrail'de Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blokta çatlak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina Partisi, Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona katılmayacağını açıkladı.

Mustafa Deveci   | 10.05.2020
İsrail'de Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blokta çatlak

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina (Sağ) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona katılmayacağını açıkladı.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan Yamina'dan yapılan açıklamada, beklentilerin aksine partinin muhalefette yer alacağı belirtildi.

Likud ile yapılan koalisyon pazarlıklarının başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın anlaştığı koalisyon hükümeti "solcu" olmakla itham edildi.

Açıklamada, hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu, adalet sistemini Mavi-Beyaz'a teslim etmekle suçlanırken, "Kendisini kurtarmak için adalet sistemini sola satan bir sağcı parti değiliz." ifadesi dikkati çekti.

Yeni kurulacak Netanyahu-Gantz hükümetinde Savunma Bakanlığı koltuğunu kaybedeceği belirtilen Yamina lideri Bennett'in Sağlık Bakanlığını istediği ancak İsrail Başbakanının bu isteğe sıcak bakmadığı yerel basına yansımıştı.

Yamina, 2 Mart'ta yapılan seçimlerde Meclise girmeyi başaran partiler arasında sonuncu olmuş ve 6 milletvekili çıkarmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın anlaştığı ve çoğunluğunu sağ partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 13 Mayıs Çarşamba yemin ederek resmen göreve başlayacak.





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