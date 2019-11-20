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Dünya

İsrail'de Netanyahu'nun ardından Gantz da hükümeti kuramadı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamadı.

Mustafa Deveci   | 20.11.2019
İsrail'de Netanyahu'nun ardından Gantz da hükümeti kuramadı

Kudüs

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, hükümeti kurması için tanınan sürenin dolmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e koalisyon için yeterli çoğunluğa ulaşamadığını bildirdi.

Bundan sonraki süreçte İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Meclisteki milletvekillerinden 21 gün içinde hükümeti kuracak bir aday bulmalarını isteyecek.

Herhangi bir milletvekili 3 hafta içinde koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamaz ise ülke yeniden erken seçime gidecek.

Erken seçim ihtimali güçlendi

Meclisin iki güçlü partisinin liderleri Netanyahu ve Gantz'ın birlik hükümeti konusunda anlaşamaması ülkede erken seçim ihtimalinin daha fazla gündeme gelmesine neden oldu.

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan genel seçimleri, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderen Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı az bir farkla önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku da Meclise 13 milletvekili göndererek seçimi üçüncü tamamlamıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blok 55, Mavi-Beyaz'ın içinde yer aldığı ve sol partilerin destek verdiği blok ise 44 milletvekilinde kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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