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Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar 7 aydır devam ediyor

İsrail'de 7 aydır Başbakan Netanyahu aleyhinde düzenlenen haftalık protestolar ülkenin çeşitli kentlerinde sürdürülüyor. Protestocular, gösteriler sırasında, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 24.01.2021
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar 7 aydır devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor. Batı Kudüs'te toplanan çok sayıda gösterici, Netanyahu karşıtı sloganlar attı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı ) 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, bin kadar gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanarak Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde protestoda bulundu. 

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde uyguladığı siyasetin yanlış olduğunu seslendiren protestocular, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.

Benzeri protestolar Tel Aviv ve kuzeydeki Kayserya kentlerinde de düzenlendi.

Haftalık ve bazen haftada iki kez gerçekleştirilen, yaklaşık 7 aydır devam eden protestolarda, göstericiler hükümetin Kovid-19'la mücadelede başarısız olduğunu ileri sürerken, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun derhal yargılanmasını istiyor.

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