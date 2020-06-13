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Dünya

İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, Kovid-19 tespit edildi.

Mustafa Deveci   | 13.06.2020
İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda görevli 3 korumanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 tespit edilen korumaların Başbakanlık konutunun dışında görev yaptığı ve Netanyahu ile yakın temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun karantinaya alınmasına gerek görülmediği vurgulanırken, İsrail Başbakanı'na birkaç gün önce Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 300 kişi yaşamını yitirirken, 18 bin 876 kişi de Kovid-19 tespit edildi.

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