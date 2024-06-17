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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de Başbakan Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İsrail'de Başbakan Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

İstanbul

İsrail basınına göre, Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Savaş Kabinesi üyelerini "kabinenin feshedildiği" yönünde bilgilendirdi.

Benny Gantz'ın mevcut Savaş Kabinesi'nden ayrılmasının ardından yeni bir kabine kurulmayacağını ifade eden Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin Gantz'ın talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa etmişti.

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