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Dünya

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek sözü

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceğini açıkladı.

Gülşen Topçu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek sözü

Kudüs

İsrail ordu radyosunun, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığını duyurmasının ardından Lapid'den açıklama geldi.

Lapid X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.

Ordu Radyosunun açıklamasında, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı ve Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

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