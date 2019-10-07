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Dünya

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

İsrail'in Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen antik kentin kalıntıları bulundu.

Mustafa Deveci   | 07.10.2019
İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Kudüs

İsrail'in kuzeyinde (tarihi Filistin topraklarında) 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen planlı bir antik kentin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında bulunan antik kentin 65 hektar üzerine inşa edildiği ve yaklaşık 6 bin kişiye ev sahipliği yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

Erken Tunç Çağı'na ait olduğuna inanılan 5 bin yıllık şehirde yolların ve mahallelerin planlı şekilde inşa edildiği, içerisinde bir tapınağın da yer aldığı ifade edildi.

Surlarla çevrili olduğu aktarılan kentin sakinlerinin geçimini tarım ve diğer bölgelerle yapılan ticaretle sağladığı ifade edildi.

Söz konusu antik kentin, bölgedeki kentleşme hakkında yeni bilgiler sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu alan, bölgemizin Erken Tunç Çağı'nın New York'u, binlerce kişinin yaşadığı kozmopolit ve planlı bir şehir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan yaklaşık 2,5 yıl süren kazılar sırasında, insan ve hayvanlara ait nadir heykelcikler, çanak çömlek parçaları ve bazıları Mısır'dan getirildiği tahmin edilen çeşitli aletlerin de arasında yer aldığı yaklaşık 4 milyon parçanın ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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